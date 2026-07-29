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29 июля 2026 в 15:03

МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве с вечера 29 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера 29 июля до утра 30 июля, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Непогода, по данным Росгидромета, затронет отдельные районы города.

По прогнозу синоптиков, с 18:00 29 июля и до 9:00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 м/с, — говорится в публикации.

Спасатели призвали горожан соблюдать осторожность на улице во время ухудшения погоды. Москвичам посоветовали не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщала, что первые выходные августа будут благоприятными для купания. Она отметила, что вода в небольших водоемах прогреется до +20 градусов, а максимум температуры традиционно приходится как раз на конец июля — начало августа.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду.

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