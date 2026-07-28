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28 июля 2026 в 20:56

Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале августа

Синоптик Позднякова: выходные в начале августа будут подходящими для купания

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Первые выходные августа будут благоприятными для купания, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова Агентству городских новостей «Москва». Она отметила, что температура воды в небольших водоемах прогреется до +20 градусов, а максимум температуры традиционно приходится как раз на конец июля — начало августа.

Синоптик добавила, что вода остается прохладной только в быстрых реках и в зонах сброса водохранилищ. Например, в реке Истра температура воды не превысит +17 градусов. В предстоящие выходные погоду будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночные температуры в Москве опустятся до +15 градусов, а по области — до +13. Днем в столице ожидается до +27 градусов. По региону воздух прогреется до +28 градусов.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что урагана в Московском регионе не ожидается. По его словам, для его возникновения скорость ветра должна достигать не менее 33 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду.

Москва
метеоновости
Татьяна Позднякова
погода
синоптики
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