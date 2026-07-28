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28 июля 2026 в 01:41

Синоптик оценил вероятность урагана в Москве

Синоптик Голубев опроверг вероятность возможного урагана в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Урагана в Московском регионе во вторник не ожидается, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, для возникновения урагана скорость ветра должна достигать не менее 33 метров в секунду.

Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров в секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды, — сказал Голубев.

Синоптик также уточнил, что во второй половине дня во вторник в Москве местами пройдет дождь. В Московской области, по его словам, ожидаются ливни с грозами.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется от +26 до +31.

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