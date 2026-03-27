Магнитные бури сегодня, 27 марта: что завтра, головные боли, тревожность

Сегодня, 27 марта, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?
Будут ли магнитные бури 27 и 28 марта
По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 27 марта, сильной магнитной бури не ожидается.
«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 68%», — сообщили эксперты.
По информации сервиса my-calend, в течение суток угроз для самочувствия не предвидится, поскольку магнитное поле будет находиться в спокойном состоянии.
«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.
Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 28 марта, магнитных бурь на Земле не прогнозируется.
Как организм человека может реагировать на магнитную бурю
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев пояснил, что во время магнитной бури человек чувствует усталость и сонливость.
«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством. Когда происходят магнитные бури, нужно больше отдыхать, не стоит заниматься физическими нагрузками и спортом», — рассказал специалист.
Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.
«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.
