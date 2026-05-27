Эксперт ЕГЭ ответил, возможно ли подготовиться без репетитора

Эксперт ЕГЭ Меньшиков: подготовиться к экзамену можно самому

Избежать трат на репетитора при подготовке к экзаменам возможно, если ребенок достаточно самостоятельный, заявил учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что дефицита методических материалов и даже видеоразборов от педагогов очень много.

Сейчас нет дефицита методических материалов, тренажеров, видеоразборов заданий от опытных учителей. Также есть ресурсы с автопроверкой, можно обсуждать решения с нейросетью. Репетитор способен помочь составить план подготовки на год, а дальше ребенок будет работать сам, — отметил учитель.

При этом эксперт предупредил, что главное — это базовый уровень знаний школьника. По его словам, чем больше материала к 10-11 классам было пропущено, тем дольше потребуется готовиться.

Ранее преподаватель, разработчик экзаменационных материалов кандидат исторических наук Сергей Стецюк заявил, что при подготовке к ЕГЭ не следует полагаться на задания прошлых лет. По его словам, их непременно нужно сверять с текущей спецификацией, так как задания ежегодно меняются.