Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье Семьи с детьми из Ростова не могут покинуть Анталью из-за отмены рейсов Air Anka

Несколько российских семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону застряли в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпанией Air Anka, рассказала ТАСС туристка Наталья Крыгина. Их выселили из отельных номеров, дату вылета перенесли на четверг, 28 мая, но с детьми разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами.

По путевке мы должны были улетать с Azur air. Позже, когда им запретили полеты, нам поменяли авиакомпанию на Air Anka. Сегодня с ними мы должны были вылететь в 06:50 утра, но потом рейс перенесли на 16:00 по местному времени, потом на 02:00 ночи уже на 28 мая, — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что россияне столкнулись с нехваткой билетов на рейсы в Турцию, а стоимость путевок вырастет из-за резкого сокращения перевозок Turkish Airlines. Перевозчик уже отменил более 300 рейсов на май и июнь и постепенно останавливает полеты по 18 международным маршрутам. Причинами называют напряженную международную ситуацию, снижение спроса со стороны Европы и удорожание авиакеросина.

Кроме того, пресс-служба краевого МЧС сообщила, что лайнер Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Емельяновского района под Красноярском. Все обошлось без жертв и пострадавших.