27 мая 2026 в 15:21

В Apple сделают iPhone бесполезным для воров

iPhone будет блокироваться в случае похищения его из рук владельца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Apple создает функцию для iPhone, которая автоматически блокирует телефон, если его вырвали из рук, сообщает издание 9to5Mac. Эта новая возможность будет работать по аналогии с системой обнаружения кражи на устройствах Android.

Новая разработка будет задействовать ряд датчиков, в том числе акселерометр, чтобы определять момент, когда устройство выхватывают из рук. При срабатывании датчиков смартфон автоматически заблокируется. Дополнительно функция будет отслеживать расстояние до сопряжённых Apple Watch, а также проверять, подключён ли iPhone к знакомой Wi‑Fi‑сети и находится ли в привычном месте.

Ранее в Минпромторге России заявили, что смартфоны Apple, Samsung и ряда других брендов останутся в списке товаров, разрешенных для ввоза в режиме параллельного импорта. В категории «Электрооборудование» перечня также содержатся телефонные аппараты таких марок, как Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia.

До этого журналисты сообщили, что россияне массово жалуются на неполадки с iPhone после установки обновления операционной системы iOS версии 26.4.1. По их данным, сотни смартфонов внезапно перестали работать, превратившись в «кирпичи».

Общество
Apple
iPhone
Android
