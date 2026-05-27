27 мая 2026 в 16:03

Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: BArbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина должна готовиться воевать с Россией еще два-три года, заявил Владимир Зеленский. Что грозит Украине и украинцам, что говорят источники в Киеве, когда закончится СВО?

Сколько Украина еще будет воевать с Россией

Британское издание The Economist утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще «двум-трем годам» боевых действий. Такую информацию якобы передали источники в Киеве.

«Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся», — заверяют источники в украинской разведке.

По оценке The Economist, Украина «выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией». По версии издания, ВСУ якобы хорошо себя показывают на передовой, однако украинский тыл опустошен, критическая инфраструктура разрушена, а система ПВО очень слаба. Зеленский при этом «скатился к византийскому стилю управления», «создал вокруг себя культ лояльности» и «не терпит сильных людей рядом».

Ранее Зеленский утверждал, что «горячая фаза» конфликта на Украине якобы закончится в ноябре 2026 года. Даже нардепов в Верховной раде такие прогнозы удивили: большинство чиновников в Киеве решили, что он просто вводит людей в заблуждение.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru предположил, что статья The Economist является своего рода «приказом» Зеленскому.

«Это установка именно для украинского президента. Возможно, он и не давал никаких таких приказов. Но главное, раз об этом сказал Economist, значит, [Зеленский] действительно должен это сделать. Это публичное распространение такой информации, чтобы все готовились к продолжению кризиса», — пояснил Перенджиев.

То же заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Это — желание Великобритании максимально долго, до последнего украинца, вести боевые действия, разрушительные для России, ослабляющие ее экономику. Это задача, которую ставит Великобритания перед Украиной», — сказал депутат.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал публикацию The Economist «вбросом».

«На встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть», — подчеркнул он.

Между тем в Европе перспективы Украины оценивают гораздо более пессимистично.

«Надеюсь, что через 10 лет война в Украине закончится», — с улыбкой заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Что ждет Украину и украинцев, чем им грозит план Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил СМИ, что жители Украины обращаются с просьбами избавить их от власти президента Владимира Зеленского. Украинцы устали от конфликта с Россией и постоянной угрозы принудительной мобилизации.

«Люди устали от боевых действий и страха насильственной мобилизации, хотят мира и спокойствия, но они понимают, что, пока у власти в Киеве Зеленский и его банда, надеяться на лучшее вряд ли стоит», — заявил Рогов.

В числе самых острых социальных проблем, которые ожидают Украину в случае продолжения боевых действий, СМИ называют такие:

  • вероятное снижение мобилизационного возраста до 18 лет; это одна из самых непопулярных мер, к которым подталкивают Зеленского спонсоры на Западе;
  • боевые действия и принудительная мобилизация привела к массовому оттоку населения в Европу: по данным правительства Украины, население страны сократилось до 22–25 млн человек;
  • функционирование экономики требует привлечения до 1 млн мигрантов ежегодно; в мае 2026 года глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник открыто заявил, что в будущем украинцы станут «метисами» и смешаются с приезжими из Индии и Бангладеш;
  • крупной проблемой является разрушение энергетической инфраструктуры в результате ударов ВС РФ, что грозит украинцам новой «черной зимой» в 2027–м и последующие годы;
  • в то же время быстрая девальвация гривны и рост цен на топливо на Украине ведут к резкому росту цен на все: от продовольствия до коммунальных услуг.

Повседневная жизнь в Киеве, Украина Повседневная жизнь в Киеве, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда закончится СВО, что говорят в России

Зампред комитета ГД по обороне полковник запаса Дмитрий Саблин предположил, что Украина планирует «тянуть время» до новых выборов в США. После этого Киев надеется добиться более выгодного для себя мирного соглашения с Россией. Саблин заявил СМИ, что это приведет лишь к бессмысленным жертвам, в первую очередь с украинской стороны.

«Я думаю, что война закончится в течение года: в апреле — мае 2027 года. Это мое мнение. А вот сколько они готовятся воевать, это уже их мнение. Они тянут время. И война идет не с Украиной, а с Европой, [ведь] ключевой вопрос в том, кто обеспечивает экономику, тыл и все остальное. В Киеве хотят дождаться новых выборов в США, чтобы заключить другой мир. Вот почему они заявили, что будут тянуть два-три года», — считает Саблин.

Валентин Меликов
В. Меликов
