Армении конец? Два стула Пашиняна, прогноз Медведева, запреты товаров

Руководство Армении ждет незавидная судьба при попытке «усидеть на двух стульях», прогнозирует Дмитрий Медведев. Что он имеет в виду, какая судьба ждет премьера республики Никола Пашиняна, что происходит с армянскими товарами в России?

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке «усидеть между стульями», пытаясь сблизиться с Евросоюзом, но сохранять торговые преимущества от ЕАЭС.

«Тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», — объявил Медведев.

Политик раскритиковал Пашиняна из-за заявлений о газовом партнерстве с Москвой.

«Кавказский реформатор договорился до того, что при любом раскладе Россия обязана сохранить своему уходящему „партнеру“ нынешние цены на газ: $177,5 за тысячу кубометров. И неважно, что биржевые цены в Европе достигали $570–590 за тысячу кубометров. А иначе как? Всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А[рмении] погонит этого дяденьку прямо к другу Макрону в Париж», — объявил Медведев.

По его словам, Пашинян «старается понравиться сразу всем на свете». Он указал, что руководство Армении планирует совершить ту же ошибку, что Украина после Евромайдана.

«Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голым задом на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!» — объявил Медведев.

У Армении нет выхода к морю и собственных морских портов. Ереван неоднократно безуспешно пытался решить эту проблему.

О чем Путин предупредил Армению, что нужно от Пашиняна

Заявление Медведева последовало после серии предупреждений в адрес Пашиняна со стороны Москвы.

1 апреля в Кремле президент РФ Владимир Путин принял армянского премьера. Многие СМИ и блогеры обратили внимание на поведение гостя из Армении: он «прочитал лекцию о демократии» (которой в Армении якобы «очень много») и о том, что в республике «соцсети на 100% свободны». Путин не стал отвечать на эти уколы или рассуждать о давлении на соцсети в Европе, но напомнил, что Армения не может одновременно состоять в ЕС и ЕврАзЭС. Пашинян согласился с этим.

В начале мая в Ереван приехал президент Украины Владимир Зеленский, который использовал трибуну для угроз против России. Затем МИД РФ вызвал «на ковер» посла Армении Гургена Арсеняна. Пашинян вскоре объявил, что Ереван «был бы счастлив», если бы его приняли в Евросоюз.

9 мая Владимир Путин заявил, что Армения «пошла по стопам Евромайдана», напомнил, что торговый оборот между Москвой и Ереваном в рамках ЕАЭС составляет порядка 25% от ВВП Армении. Путин призвал армянское руководство «как можно скорее определиться» и провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕврАзЭС.

«Мы сделали бы выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», — сказал Путин.

22 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Россия вложила много сил в развитие и поддержку Армении, однако руководство страны во главе с Пашиняном «ведет недружественную политику, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной».

Запрет продуктов, цветов и коньяка из Армении — Еревану конец?

В России начали принимать меры контроля поступающих из Армении товаров, под удар попали статьи торговли, приносящие большие деньги армянской экономике. С 22 мая Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении (РФ прежде всего закупает огромное количество тюльпанов). В них были обнаружены опасные паразиты.

Глава ведомства Сергей Данкверт подчеркнул: диалог с Арменией по поводу нарушений шел долго, однако так и не принес результатов. В тот же день начались проверки армянских фруктов и овощей, с которыми «тоже есть проблемы», отметил Данкверт.

Позже Роспотребнадзор приостановил поставку минеральной воды «Джермук» на территорию РФ. В воде выявили несоответствие химического состава заявленному на этикетках. Мера затронула 37 млн бутылок, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак».

Вскоре Роспотребнадзор заблокировал продажу некачественных спиртных напитков из Армении. Запрет коснулся продукции компании «Веди-Алко» Манвела Казаряна, Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома «Шахназарян». По словам экспертов, запрет «не был неожиданностью», армянских производителей подозревают в фальсификациях коньячных продуктов.

