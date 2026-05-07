МИД РФ вызвал посла Армении Гургена Арсеняна после выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Ереване, в котором он заявил о планах атаковать Москву в дни празднования 9 Мая, сообщила пресс-служба ведомства. Дипломату донесли, что предоставление трибуны «главарю нацистов» для террористических угроз в адрес России неприемлемо.

Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС «трибуны» главарю киевского нацистского режима В. Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство Армении в нарушении обещаний не предпринимать шагов против России. Дипломат также подчеркнула, что в руководстве Армении «никто не одернул» Зеленского в Ереване за угрозы. Она обратилась к армянским властям с вопросом, на чьей они стороне и кого поддерживают в историческом контексте.

Минобороны РФ между тем предупредило, что российская армия даст ответ в случае нарушений со стороны ВСУ перемирия, объявленного по случаю Дня Победы. В ведомстве подчеркнули, что в этот период все ВС РФ в зоне военной спецоперации полностью остановят боевые действия.