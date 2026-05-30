Первый за год рейс вылетит из азербайджанского Гянджи в Санкт-Петербург

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в ближайшие часы выполнит первый за почти год прямой рейс из азербайджанского Гянджи в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости источник в авиаперевозчике. Перелеты будут осуществляться раз в неделю.

В 16:10 по бакинскому времени (15:10 мск) 30 мая текущего года авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. <...> Перелеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320, — сообщил источник.

Полеты были приостановлены по соображениям безопасности. Последний рейс по маршруту Гянджа — Санкт-Петербург авиакомпания выполнила в конце лета 2025 года.

Ранее в Министерстве транспорта РФ заявили, что программа полетов турецкой авиакомпании Air Anka в России будет утверждена до 15–16 июня. В ведомстве указали, что это произойдет за счет замены перевозчика на авиакомпании Turkish Airlines и Corendon. Air Anka отменила ряд рейсов в Россию в среду, 27 мая. Изменения затронули маршруты из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.