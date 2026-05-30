Пятилетняя девочка оказалась на операционном столе после игры с котом Маленькой девочке провели операцию на руке после укуса кота в Барнауле

В Барнауле пятилетней девочке провели операцию после укуса уличного кота, сообщает Telegram-канал Baza. Медицинская помощь потребовалась после того, как у ребенка началось гнойное воспаление кисти.

По данным источника, девочка заметила в подъезде дома кота и решила его погладить. Испуганное животное вцепилось клыками в левую руку ребенка. Мать обработала рану дома, однако вскоре кисть сильно опухла, а температура поднялась почти до 40 градусов.

В травмпункте девочке сделали прививку от бешенства, но состояние продолжало ухудшаться. После этого ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали флегмону левой кисти и провели операцию. Хирурги вскрыли воспаление, удалили гной и установили дренаж.

Ранее врач общей практики, нутрициолог, гериатр Елена Павлова посоветовала обратиться за медицинской помощью, если после укуса комара появился сильный отек размером с ладонь. По ее словам, такие реакции характерны для детей, людей с лимфатико-гипопластической конституцией и туристов, впервые столкнувшихся с другими видами насекомых в поездке.