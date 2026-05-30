30 мая 2026 в 15:10

В МИД России указали на непоследовательность позиции Европы по Украине

Министерство иностранных дел РФ Министерство иностранных дел РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европа выражает непоследовательную позицию по теме урегулирования украинского конфликта, ее мнение менялось несколько раз за 1,5 года, сообщила пресс-служба МИД России в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что это заставляет усомниться в искренности ее намерений начать переговоры с Москвой и добиться установления устойчивого мира.

Непоследовательная позиция европейцев заставляет, мягко говоря, усомниться в искренности их намерений, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что диалог между Россией и Германией находится на уровне ниже плинтуса. По словам дипломата, предпосылок для восстановления межгосударственных контактов нет.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные страны предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешение на использование любых видов вооружений и фактически дали ему индульгенцию. Поэтому они не должны удивляться инцидентам с атаками дронов на их территории, добавила дипломат. Захарова заключила, что Запад продолжает подпитывать украинский конфликт.

Власть
Россия
МИД РФ
Запад
