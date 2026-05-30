30 мая 2026 в 14:59

Парижские бизнесмены пошли на крайние меры из-за беспорядков

Парижские бизнесмены баррикадируют магазины перед финалом Лиги чемпионов

Парижские бизнесмены и предприниматели готовятся к беспорядкам на фоне финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом», передает Telegram-канал «Mash на спорте». Жители города устанавливают металлические сетки вокруг витрин бутиков и входов в торговые центры.

Как уточнил канал, парижане также заколачивают окна кафе и ресторанов, возводят баррикады. Это обусловлено тем, что болельщики ПСЖ регулярно устраивают беспорядки вне зависимости от результата матча. Так, в прошлом году они взломали бутик Chanel, вступили в драку с полицией и подожгли автомобили. В результате были задержаны более 500 болельщиков, пострадали 192 человека. Всего возникло почти 700 пожаров и сгорело 300 машин.

Ранее аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. Футболист поднял завоеванный трофей над головой, после чего Кубок развалился на части.

До этого «Спартак» получил штраф в размере 100 тыс. рублей за то, что зрители матча скандировали оскорбительные выражения. «Краснодар» также понес более крупные санкции, получив штраф в 150 тыс. рублей. Это связано с задержкой начала матча.

