30 мая 2026 в 14:37

Стало известно, как поступят с тушей погибшего горбатого кита Тимми

Тушу погибшего горбатого кита Тимми вскроют на пляже в Дании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тушу погибшего горбатого кита Тимми вскроют на пляже в Дании 4 июня, сообщило агентство DPA. Сотрудник Датского управления по охране окружающей среды Мортен Абильдстрем уточнил, что процедура будет длиться шесть часов.

Вскрытие начнется во второй половине дня и продлится около шести часов, — заявил Абильдстрем.

Отмечается, что специальная техника с помощью троса вытащила животное с мелководья у курортного острова Анхольт. Эта операция, по словам Абильдстрема, заняла два часа и прошла согласно плану. Теперь кита будут изучать ветеринары и эксперты.

Управление по охране окружающей среды настоятельно призвало местных жителей и отдыхающих держаться на безопасном расстоянии от останков кита, чтобы предотвратить возможное заражение. Вокруг туши животного, длина которой составляет около 12 метров, выставили ограждение из сигнальной ленты.

Ранее горбатый кит по кличке Тимми, обнаруженный в Северном море, застревал у берегов Германии в Балтийском море. Его неоднократно выпускали на глубину. К плавнику погибшего животного был прикреплен трекер для отслеживания.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

