16 мая 2026 в 20:44

Горбатого кита нашли мертвым на побережье европейской страны

Около датского острова Анхольт нашли труп горбатого кита по кличке Тимми

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press
Мертвый кит, обнаруженный у датского острова Анхольт в Северном море, — это горбатый кит по кличке Тимми, сообщила газета Bild со ссылкой на ведомство по охране окружающей среды. Животное прежде неоднократно застревало у берегов Германии в Балтийском море, а затем его выпускали на глубину.

Окончательную уверенность чиновникам дал найденный на теле кита трекер. В настоящее время устройство слежения находится в распоряжении датского правительства.

Датские водолазы и немецкий ветеринар ранее повторно осмотрели кита, для чего им пришлось подплыть под тушу. При этом изначально ведомство заявляло, что датчик на теле не обнаружен. Позже представитель ведомства Мортен Абильдстрем пояснил: передатчик, закрепленный на спинном плавнике, нельзя было заметить сразу, поскольку мертвый кит сначала лежал на боку, а затем перевернулся на спину. Повторный осмотр наконец внес ясность.

Министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус, как указывает газета, также подтвердил гибель Тимми. По словам министра, теперь необходимо извлечь из случившегося максимальные уроки и строить свои будущие действия на их основе.

Ранее недалеко от камчатского поселка Октябрьский море выбросило на берег мертвого кита. По оценкам очевидцев, длина животного составляет около 17 метров. Судя по внешним признакам, особь была довольно молодой.

Европа
Дания
животные
киты
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

