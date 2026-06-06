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06 июня 2026 в 18:55

«Впервые за 21 год»: Тодоренко раскрыла нелепый случай в прямом эфире

Тодоренко рассказала, как чихнула во время эфира премии МУЗ-ТВ

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как однажды чихнула в прямом эфире во время проведения премии МУЗ-ТВ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такое случилось впервые за 21 год проведения мероприятия.

Началась трансляция. Мы стоит красивые все, говорим, невероятные ведущие. Столько пафоса в этом, яркости, мощи, энергии. И я чихаю прямо в прямом эфире. Как моя бабулечка. Я думаю, что это солнце. Видимо, что-то летало, защекотало, я просто не сдержалась. Такое впервые на премии МУЗ-ТВ за 21 год, — сказала Тодоренко.

Ранее Тодоренко заявила, что хорошая работа команды шоу «Маска» обеспечила ему успех. Она отметила, что над подготовкой трудятся круглый год. Ведущая добавила, что в последнем выпуске сезона шоу болела за всех четырех финалистов — Лягушку, Жирафа, Бобра и Суриката.

До этого пиар-менеджер Тодоренко Нина Пономарева рассказала, что ведущая в феврале пропустила съемки в телешоу «Маска» из-за участия в другой программе. Она назвала смешными слухи, что отсутствие Тодоренко связано с последствиями рассказа телеведущей об аллергии друга.

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