Раскрыто, чем обернется для Тодоренко отправка сына без родителей на поезде Юрист Маршани: Тодоренко ничего не грозит за путешествие сына без родителей

Телеведущая Регина Тодоренко не нарушила закон, отправив семилетнего сына в Санкт-Петербург на поезде без родителей, заявил NEWS.ru юрист Тимур Маршани. Он пояснил, что ребенок поехал в другой город в сопровождении взрослых.

Правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом запрещают проезд детей младше 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых. Единственное исключение сделано для школьников, которые ездят на учебу. Сын Тодоренко находился под присмотром совершеннолетних, и юридически это все меняет. Сопровождающим по правилам не обязан быть именно родитель. Никакая доверенность или нотариальное согласие для поездок внутри России при этом не требуется. Так что формально нарушения здесь нет, — поделился Маршани.

Он подчеркнул, что детей до 10 лет не должны пускать на поезд без сопровождения взрослых, а родителей в таком случае могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребенка. По словам юриста, это может повлечь предупреждение или штраф 500–2000 рублей, а затем дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, и семья попадает под наблюдение органов профилактики.

Если же ребенок в поездке оказался в заведомо опасной ситуации, возможна и статья 125 УК РФ об оставлении в опасности с наказанием вплоть до одного года лишения свободы. Для родителей, чьи дети уже подросли, у перевозчика с 2024 года работает услуга сопровождения юных пассажиров от 10 до 16 лет. За ребенком в пути присматривают начальник поезда и проводник, заявку принимают в кассе не позднее чем за трое суток до отправления, — заключил Маршани.

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