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29 июля 2026 в 12:18

Покинувший Россию комик-иноагент закрыл последний бизнес в России

Михаил Шац закрыл ИП после принятия закона об ограничениях для иноагентов

Михаил Шац Михаил Шац Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
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Комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал заявление о закрытии индивидуального предпринимательства после принятия закона, ограничивающего возможности осужденных релокантов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, он прекратил деятельность ИП, зарегистрированного с 2007 года.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий осужденным релокантам пользоваться рядом государственных услуг, а также распоряжаться недвижимостью и регистрировать новые ИП. Ограничения могут применяться, в частности, за нарушение законодательства об иноагентах.

Ранее Шац заявил, что его отъезд из России в Израиль был не эмиграцией, а репатриацией. Юморист посчитал себя израильтянином и назвал переезд в Израиль возвращением на историческую родину.

Также певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) продала последнее зарегистрированное имущество в России — подвальное помещение площадью 134 квадратных метра в Москве. По данным СМИ, объект на 5-й Магистральной улице артистка планировала использовать под звукозаписывающую студию.

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