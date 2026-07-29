Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:23

Земфира продала свой последний подвал в России

SHOТ: певица Земфира избавилась от последней недвижимости в России

Земфира Земфира Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избавилась от последней недвижимости в России, продав подвальное помещение площадью 134 квадратных метра в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Объектом на 5-й Магистральной улице артистка владела почти 20 лет, планируя обустроить там звукозаписывающую студию, передает источник.

Канал сообщил, что после ее отъезда из страны помещение годами простаивало без дела, но несколько месяцев назад у подвала появился новый собственник, который уже успел сменить в нем входные двери. Ранее певица переписала свою столичную квартиру на подругу Ренату Литвинову, вместе с которой проживает во Франции, уточнил источник, и теперь у уехавшей из РФ исполнительницы больше не осталось зарегистрированного недвижимого имущества на родине.

Ранее стало известно, что Земфира хранит значительную часть сбережений в российских банках и продолжает получать доход от вкладов. После начала СВО на ее накопительные счета поступило около 30 млн рублей.

Шоу-бизнес
иноагенты
Земфира
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.