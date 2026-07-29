Земфира продала свой последний подвал в России

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избавилась от последней недвижимости в России, продав подвальное помещение площадью 134 квадратных метра в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Объектом на 5-й Магистральной улице артистка владела почти 20 лет, планируя обустроить там звукозаписывающую студию, передает источник.

Канал сообщил, что после ее отъезда из страны помещение годами простаивало без дела, но несколько месяцев назад у подвала появился новый собственник, который уже успел сменить в нем входные двери. Ранее певица переписала свою столичную квартиру на подругу Ренату Литвинову, вместе с которой проживает во Франции, уточнил источник, и теперь у уехавшей из РФ исполнительницы больше не осталось зарегистрированного недвижимого имущества на родине.

Ранее стало известно, что Земфира хранит значительную часть сбережений в российских банках и продолжает получать доход от вкладов. После начала СВО на ее накопительные счета поступило около 30 млн рублей.