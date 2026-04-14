Стало известно о сбережениях Земфиры в российских банках

Певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) хранит значительную часть сбережений в российских банках и продолжает получать доход от вкладов, сообщает SHOT. По данным источника, после начала СВО на ее накопительные счета поступило около 30 млн рублей.

После отъезда объем средств, размещенных на счетах в российских банках, увеличился, суммарный доход от процентов достиг примерно 3,5 млн рублей. Поступления на счета продолжаются.

Певица соблюдает требования российского законодательства, в том числе размещает соответствующие маркировки в публикациях. Это позволяет ей избегать правовых рисков и сохранять активы.

Ранее сообщалось, что Земфира временно приостановила творческую деятельность и взяла паузу до мая 2026 года. Артистка решила отдохнуть от публичной жизни и переехала из Парижа в Лондон. Отмечается, что ее последний крупный гастрольный тур прошел в 2025 году, при этом официальных заявлений от самой певицы пока не поступало.

До этого Земфира продала автомобиль Mercedes, которым владела более девяти лет. Машина была приобретена примерно за 3,5 млн рублей в 2016 году и пользовалась им до 2022 года, пока не покинула Россию.