14 апреля 2026 в 09:36

Стало известно о сбережениях Земфиры в российских банках

Земфира Земфира Фото: Евгений Фельдман/РИА Новости
Певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) хранит значительную часть сбережений в российских банках и продолжает получать доход от вкладов, сообщает SHOT. По данным источника, после начала СВО на ее накопительные счета поступило около 30 млн рублей.

После отъезда объем средств, размещенных на счетах в российских банках, увеличился, суммарный доход от процентов достиг примерно 3,5 млн рублей. Поступления на счета продолжаются.

Певица соблюдает требования российского законодательства, в том числе размещает соответствующие маркировки в публикациях. Это позволяет ей избегать правовых рисков и сохранять активы.

Ранее сообщалось, что Земфира временно приостановила творческую деятельность и взяла паузу до мая 2026 года. Артистка решила отдохнуть от публичной жизни и переехала из Парижа в Лондон. Отмечается, что ее последний крупный гастрольный тур прошел в 2025 году, при этом официальных заявлений от самой певицы пока не поступало.

До этого Земфира продала автомобиль Mercedes, которым владела более девяти лет. Машина была приобретена примерно за 3,5 млн рублей в 2016 году и пользовалась им до 2022 года, пока не покинула Россию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агента СБУ задержали за шпионаж в Крыму
Раскрыты сроки роста цены на нефть до пиковых значений
Военному дирижеру грозит расплата за особо крупную взятку
ФСБ задержала троих подозреваемых в подготовке теракта против силовика
Симоньян предупредила о риске новых терактов в США
На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
В деле о пропаже Героя России Асылханова появились новые детали
Стало известно о сбережениях Земфиры в российских банках
Сосед России собрался заменить все русскоязычные названия сел
Раскрыта ячейка таджиксих мигрантов, готовивших теракты в России для СБУ
Стало известно, какими подарками обменялись Путин и президент Индонезии
ВСУ в огневом мешке, наступление в ДНР: новости СВО к утру 14 апреля
Литвина внесли в украинский «расстрельный» список за КамАЗы
Определились все участники плей-офф НХЛ 2026 года
Жителя Бурятии будут судить за гибель дочери из-за ошибки
В СК России подсчитали число жертв обстрелов ВСУ
Начинающим программистам объяснили, как быстрее найти работу
В России успешно испытали дроны с коллективным разумом
Блестящая хитрость российской разведки оставила ВСУ без документов и солдат
Два российских фигуриста пополнили украинский черный список
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
