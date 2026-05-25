Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор

Журналист и блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал жалобу на вынесенный ему заочно приговор, сообщает Telegram-канал «112». После начала СВО в 2022 году он публиковал на своем YouTube-канале материалы с критикой российских властей и выступал против проведения спецоперации, а позже покинул Россию.

В 2024 году против блогера возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, а летом 2025 года ему также предъявили обвинение по статье о распространении фейков о ВС России. Суд арестовал его банковский счет на сумму 5,3 млн рублей.

В августе 2025 года Варламова заочно приговорили к восьми годам лишения свободы, штрафу в размере 99,5 млн рублей и запрету администрировать сайты сроком на четыре года. Позднее его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее федеральная налоговая служба оштрафовала Варламова на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. В ответ он потребовал признать незаконным решение о привлечении его к ответственности за неуплату налогов, так как многомиллионный штраф, по его мнению, был наложен неправомерно.