МВД объявило в розыск политолога-иноагента Марию Снеговую

Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства. По какой именно статье ее разыскивают, в картотеке не указывается.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке Снеговой.

В апреле Снеговую внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ноябре 2023 года Минюст РФ внес Снеговую в реестр иноагентов.

До этого МВД объявило в международный розыск чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ранее был внесен в реестр террористов. Обвиняемому инкриминируют публичное оправдание террористической деятельности в Сети, а также два эпизода нарушения порядка деятельности иноагента.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Слушания в суде проходили в закрытом режиме.