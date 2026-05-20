Суд признал законным арест иноагента-комика

Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о нарушении обязанностей иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Дело слушалось в закрытом режиме.

Ранее избранную меру пресечения оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.

При этом Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности по соответствующей статье, но продолжал распространять материалы без маркировки из-за рубежа. В 2023 году его внесли в реестр иноагентов, после чего он безуспешно пытался обжаловать статус.

Ранее Слепаков, уехавший в Израиль, сообщил, что не хочет терять российских слушателей. Он отметил, что в России живет множество достойных и приятных людей, которым необходим юмор.

До этого Слепаков признался, что чувствует неопределенность в жизни. Он рассказал, что переезд в другую страну так и не помог ему обрести ясность, а, напротив, усилил ощущение нестабильности.