Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни Слепаков заявил, что после переезда в Израиль в его жизни выросла неизвестность

Проживающий в Израиле российский комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что чувствует неопределенность в жизни. В интервью проекту Sheinkin40 на YouTube он рассказал, что переезд не помог ему обрести ясность, а напротив — усилил ощущение нестабильности.

При этом Слепаков отметил, что в Москве у него была стабильная работа и высокий доход, но это не помогало разобраться в жизненных целях. В Израиле же, несмотря на экзистенциальные сложности, он стал больше общаться с людьми и чаще видеться с друзьями, что ему очень нравится.

Ранее стало известно, что комику может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Слепакову вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

До этого Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Артисту вменяют статью о повтором нарушении порядка деятельности иноагента.