США нанесли удар по ядерному объекту в Иране TWZ сообщила об ударе США по иранскому ядерному объекту бомбой GBU-57

Американские военные нанесли удар по ядерному объекту в Иране, сбросив на него мощную противобункерную бомбу, сообщает издание The War Zone (TWZ). Журналисты проанализировали новые спутниковые снимки и обнаружили серьезные повреждения на объекте, расположенном недалеко от Тегерана.

Речь идет о военном комплексе Taleghan 2, который находится в 32 км к юго-востоку от иранской столицы. На опубликованных фотографиях видно, что в бетонном укрытии объекта появились три крупные воронки, которые явно указывают на недавние удары.

Авторы материала отмечают, что за несколько месяцев до атаки объект был укреплен: его накрыли бетонной оболочкой и дополнительно засыпали грунтом. По мнению экспертов, именно это могло вынудить США применить сверхмощные боеприпасы, способные пробивать глубокие подземные укрытия.

В издании предполагают, что удар наносился стратегическими бомбардировщиками B-2 с использованием противобункерных бомб GBU-57. Это одни из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале американской армии, созданные специально для уничтожения заглубленных целей.

Ранее стало известно, что в Персидском заливе продолжается серия атак на нефтяные танкеры. В частности, заминированный катер поразил третье судно у побережья Ирака. На двух предыдущих танкерах, атакованных аналогичным образом, имеются погибшие и раненые среди членов экипажа. Их число и гражданство устанавливаются.