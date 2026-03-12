Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:26

Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО

Адвокат Готье: террористы из «Крокуса» вряд ли смогут выйти по УДО

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Террористы из «Крокуса» смогут запросить выход по УДО через 25 лет заключения, это право есть у всех осужденных, заявил NEWS.ru адвокат потерпевших Даниэль Готье. Однако, по его словам, в России еще не было прецедентов, когда террористов выпускали по условно-досрочному освобождению.

Понимаете, в любом случае по УДО у них спустя 25 лет нахождения в любом исправительном учреждении — они могут запросить по условно-досрочному выход. Ну, конечно, это все уже сопровождается характеристиками, поведением в исправительной колонии, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что четыре исполнителя теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов приговорены к пожизненному сроку. 2-ой Гарнизонный Западный военный суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК).

