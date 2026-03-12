Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:45

Путин провел кадровые изменения в Совбезе России

Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Павел Коновальчик освобожден от должности помощника секретаря Совбеза России, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, был обнародован в четверг, 12 марта.

Освободить Коновальчика Павла Михайловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — сказано в тексте указа.

Ранее источники в Госдуме и администрации президента РФ сообщали, что новым уполномоченным по правам человека может стать депутат Яна Лантратова. В этом случае она сменит на посту Татьяну Москалькову, чей второй пятилетний срок заканчивается в апреле.

До этого Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. Прежде он был руководителем администрации президента. В период с 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Минобороны РФ.

