«Там были дети»: Песков напомнил о мирном статусе колледжа в Старобельске Песков заявил, что колледж в Старобельске никогда не был военным объектом

Колледж в Старобельске ЛНР никогда не был военным или околовоенным объектом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. По его словам, украинские власти об этом прекрасно знали, но все равно нанесли удар. Трансляция брифинга велась на платформе МАКС.

В Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. <...> Там всегда были молодые люди, дети. <....> Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что виновным в ударах по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР и жилым домам в Геническе не удастся избежать ответственности. Он привел слова российского лидера Владимира Путина, который подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ запускали БПЛА по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области. По его словам, среди тех, кто атаковал, были также члены подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра».