ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:29

Политолог объяснил, почему Трамп обрушился с критикой на Нетаньяху

Политолог Шаповалов: Трамп осознал, что Израиль втянул США в конфликт с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора, поскольку осознал, что эта страна втянула Штаты в конфликт с Ираном, предположил в беседе с aif.ru политолог Владимир Шаповалов. Триггером, по его словам, стали удары ЦАХАЛ по Ливану, из-за которых ИРИ отказалась вести переговоры.

Безусловно, если сообщения американской прессы соответствуют действительности, то этот конфликт стал следствием позиции, которую занял Иран по переговорам. А позиция Ирана, в свою очередь, является следствием атак, которые совершает Израиль. До американского руководства стало доходить, что это Израиль спровоцировал конфликт, втянул в него США и продолжает идти по пути эскалации, — высказался Шаповалов.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Американский лидер в эмоциональной форме высказался о политике израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».

Мир
США
Израиль
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.