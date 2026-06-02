Политолог объяснил, почему Трамп обрушился с критикой на Нетаньяху Политолог Шаповалов: Трамп осознал, что Израиль втянул США в конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора, поскольку осознал, что эта страна втянула Штаты в конфликт с Ираном, предположил в беседе с aif.ru политолог Владимир Шаповалов. Триггером, по его словам, стали удары ЦАХАЛ по Ливану, из-за которых ИРИ отказалась вести переговоры.

Безусловно, если сообщения американской прессы соответствуют действительности, то этот конфликт стал следствием позиции, которую занял Иран по переговорам. А позиция Ирана, в свою очередь, является следствием атак, которые совершает Израиль. До американского руководства стало доходить, что это Израиль спровоцировал конфликт, втянул в него США и продолжает идти по пути эскалации, — высказался Шаповалов.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Американский лидер в эмоциональной форме высказался о политике израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».