02 июня 2026 в 13:21

Политолог рассказал о незавидной судьбе Нетаньяху из-за конфликта с Трампом

Политолог Дудаков: Нетаньяху будут судить после окончания войны с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P/Global Look Press
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит суд после завершения войны с Ираном, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, политику приходится постоянно эскалировать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы избежать этой участи.

Ситуация у Нетаньяху тяжелая, над ним нависает уголовное дело, которое не заканчивается. Если война с Ираном прекратится, то, скорее всего, он окажется на скамье подсудимых. Уже распадающаяся правящая коалиция окончательно канет в Лету. Поэтому Нетаньяху приходится отчаянно постоянно эскалировать ситуацию. Но сейчас, судя по всему, американцы не настроены ему в этом подыгрывать. Для Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) это легкий способ найти козла отпущения и переложить ответственность за провалы на Ближнем Востоке. Обвинить израильское лобби, которое его затянуло в войну с Ираном, пообещав быструю победу. На деле рейтинги Трампа обрушились, позиции республиканцев ослаблены, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Американский лидер в эмоциональной форме высказался о политике израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».

Мир
США
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

