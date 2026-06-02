В театре раскрыли причину смерти актрисы Марушиной

Заслуженная артистка России Нина Марушина ушла из жизни на 92-м году после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседницу в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Актриса посвятила этому театру почти 65 лет своей карьеры.

О смерти актрисы Марушиной стало известно сегодня, 2 июня. Дата и место прощания пока не называются. Марушина пришла в Московский драматический театр имени Пушкина в период, когда главным режиссером был Борис Равенских.

Тем временем в Москве простились со вдовой поэта Андрея Вознесенского писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской. Она умерла почти три недели назад, 14 мая, в возрасте 102 лет, но прощание и похороны были перенесены на 2 июня. Венки прислали в том числе телеведущий Андрей Малахов и Театр Наций под руководством Евгения Миронова. Причиной смерти писательницы назвали возраст.