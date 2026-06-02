ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 14:14

В театре раскрыли причину смерти актрисы Марушиной

Актриса Марушина скончалась после продолжительной болезни

Нина Марушина Нина Марушина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка России Нина Марушина ушла из жизни на 92-м году после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседницу в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Актриса посвятила этому театру почти 65 лет своей карьеры.

На 92-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России актриса театра имени Пушкина Нина Марушина, — сказала собеседница агентства.

О смерти актрисы Марушиной стало известно сегодня, 2 июня. Дата и место прощания пока не называются. Марушина пришла в Московский драматический театр имени Пушкина в период, когда главным режиссером был Борис Равенских.

Тем временем в Москве простились со вдовой поэта Андрея Вознесенского писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской. Она умерла почти три недели назад, 14 мая, в возрасте 102 лет, но прощание и похороны были перенесены на 2 июня. Венки прислали в том числе телеведущий Андрей Малахов и Театр Наций под руководством Евгения Миронова. Причиной смерти писательницы назвали возраст.

Общество
театры
актрисы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.