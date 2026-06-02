ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:46

Актриса Нина Марушина умерла на 92-м году жизни

Нина Марушина Нина Марушина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года, сообщается на сайте Московского драматического театра имени Пушкина, где она служила. Дата и место прощания пока не называются.

Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. Без Нины Александровны невозможно представить себе историю театра Пушкина, — говорится в публикации.

Отмечается, что Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли.

Ранее иеромонах Роман (Матюшин) скончался в аэропорту Белграда. Он известен как автор стихов, на которые написаны песни Елены Ваенги, Сергея Безрукова, Жанны Бичевской и других артистов.

До этого сообщалось, что последний живший в России праведник народов мира Игорь Полугородник умер в Таганроге на 99-м году жизни. Звание «Праведник народов мира» присуждается израильской организацией «Яд Вашем» неевреям, которые в годы холокоста спасали евреев от уничтожения.

Общество
умершие
артисты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.