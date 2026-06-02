Актриса Нина Марушина умерла на 92-м году жизни

Актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года, сообщается на сайте Московского драматического театра имени Пушкина, где она служила. Дата и место прощания пока не называются.

Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. Без Нины Александровны невозможно представить себе историю театра Пушкина, — говорится в публикации.

Отмечается, что Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли.

