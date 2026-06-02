02 июня 2026 в 12:33

В России могут распространить одну льготу на всех пенсионеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный. По его словам, также нужно расширить перечень граждан, кому будет доступна эта льгота.

Сейчас в России нет единой федеральной льготы, которая предоставляла бы бесплатный проезд всем пенсионерам без региональных ограничений. В итоге получается, что, например, в Москве они могут ездить на городских автобусах бесплатно, а в Липецке или Владимире — нет. Выходит, у нас одни граждане равнее других, а это неправильно. А раз у регионов различается уровень бюджетной обеспеченности, значит, необходимо распространить меру поддержки на всех пенсионеров, — поделился Куринный.

Он подчеркнул, что бесплатный проезд для пенсионеров на общественном транспорте — не только социальная поддержка, но и стратегически значимый шаг. По словам депутата, это станет реальной компенсацией для людей, которые десятилетиями трудились на благо страны, и признанием их вклада.

Сейчас федеральные льготы по проезду распространяются только на ветеранов ВОВ и их вдов, тружеников тыла, блокадников, ветеранов боевых действий, пенсионеров-инвалидов, инвалидов детства, детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших от радиации, и участников ликвидации последствий техногенных катастроф. Мы в КПРФ предлагаем расширить этот список и включить в него всех пенсионеров по возрасту, — добавил Куринный.

Он выразил мнение, что пенсии большинства пожилых людей неоправданно малы и транспортные расходы могут занимать значительную долю их бюджета. По словам парламентария, отмена платы за проезд непосредственно уменьшит уровень бедности среди наиболее уязвимой категории граждан.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут на сумму накопленных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, однако не превысят трех баллов. По ее словам, ежегодное повышение касается тех, кто полностью отработал предыдущий год.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
