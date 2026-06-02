Глава Башкирии рассказал об экономическом положении региона

Экономика Башкирии выросла на 3,8% в первом квартале 2026 года, рассказал KP.RU глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что сейчас целью властей является удержание данного показателя.

Эти пять месяцев, как всегда, были непростыми. Была задача удержать экономику, чтобы мы развивались, решали социальные вопросы, — рассказал Хабиров.

Глава Башкирии отметил другие положительные показатели: рост зарплат, доходов, инвестиций и бюджета. По его словам, в регионе также продолжается строительство школ, парков, дорог и больниц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что некоторое сокращение валового внутреннего продукта в России — ожидаемый процесс. Так он прокомментировал сообщение Министерства экономического развития о сокращении российского ВВП в первом квартале на 0,3%.