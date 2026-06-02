Глава Башкирии перечислил лучшие места для отдыха в республике

Одни из лучших мест для отдыха в Башкирии — это природные объекты, в частности Гумеровское ущелье, ковыльные степи, леса, водопады и озера, заявил в беседе с KP.RU глава республики Радий Хабиров. Он также призвал туристов приезжать в регион ради лечения в санаториях, гастрономии и культурной программы.

Жемчужина Башкирии — природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях занимаем пятое место в России. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье — пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера, — отметил Хабиров.

По его словам, в Башкирии есть сильные театральные труппы. В регионе можно найти постановки на русском, татарском и башкирском языках. Среди городов республики он выделил Уфу, Бирск, Стерлитамак и Благовещенск.

Ранее Хабиров сообщил, что экономика Башкирии выросла на 3,8% в первом квартале 2026 года. Он отметил, что сейчас целью властей является удержание данного показателя.