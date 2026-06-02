ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:40

Глава Башкирии перечислил лучшие места для отдыха в республике

Глава Башкирии Хабиров посоветовал туристам посетить Гумеровское ущелье

Радий Хабиров Радий Хабиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одни из лучших мест для отдыха в Башкирии — это природные объекты, в частности Гумеровское ущелье, ковыльные степи, леса, водопады и озера, заявил в беседе с KP.RU глава республики Радий Хабиров. Он также призвал туристов приезжать в регион ради лечения в санаториях, гастрономии и культурной программы.

Жемчужина Башкирии — природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях занимаем пятое место в России. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье — пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера, — отметил Хабиров.

По его словам, в Башкирии есть сильные театральные труппы. В регионе можно найти постановки на русском, татарском и башкирском языках. Среди городов республики он выделил Уфу, Бирск, Стерлитамак и Благовещенск.

Ранее Хабиров сообщил, что экономика Башкирии выросла на 3,8% в первом квартале 2026 года. Он отметил, что сейчас целью властей является удержание данного показателя.

Регионы
Башкирия
туристы
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.