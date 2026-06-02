«Бандитские налеты»: в МИД заявили о «форменном разбое» ВСУ в Черном море

Провокации Киева в Черном море представляют собой «форменный разбой», заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что украинские военные совершают бандитские налеты на суда, а затем перекладывают вину на Россию, передает корреспондент NEWS.ru.

Сталкиваемся с характерной тенденцией: ВСУ совершают бандитские налеты на суда — при помощи БЭК или БПЛА — и сваливают все на Россию. <...> Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители, — высказалась Захарова.

Ранее дипломат, комментируя атаку на турецкое судно 28 мая, сказала, что Россия обеспокоена ростом террористической активности Киева в Черном море. По словам представителя МИД, это ведет к ухудшению условий и повышению рисков для гражданского судоходства в регионе.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы беспилотных систем уничтожили украинский безэкипажный катер «Сарган-2» в Черном море. Удар по цели нанесли дроны дальнего действия «Герань».