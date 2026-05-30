Цвет Черного моря в Турции внезапно изменился из-за проливных дождей Habertürk: побережье Черного моря в Турции окрасилось в коричневый из-за дождей

После сильных ливней в турецкой провинции Гиресун вода у части черноморского побережья приобрела коричневый оттенок, передает телеканал Habertürk. Изменение цвета наблюдалось в районах впадения в море рек Батлама и Аксу.

Причиной стало то, что бурные потоки вынесли в море большое количество ила и грунта. Грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах. Необычный оттенок воды зафиксировали с помощью беспилотника.

Природное явление носило локальный характер и было связано с выносом осадочных пород после обильных осадков. Угрозы для экологии или здоровья людей, по предварительным данным, нет.

