Цвет Черного моря в Турции внезапно изменился из-за проливных дождей

Habertürk: побережье Черного моря в Турции окрасилось в коричневый из-за дождей

Турция Турция Фото: Shutterstock/FOTODOM
После сильных ливней в турецкой провинции Гиресун вода у части черноморского побережья приобрела коричневый оттенок, передает телеканал Habertürk. Изменение цвета наблюдалось в районах впадения в море рек Батлама и Аксу.

Причиной стало то, что бурные потоки вынесли в море большое количество ила и грунта. Грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах. Необычный оттенок воды зафиксировали с помощью беспилотника.

Природное явление носило локальный характер и было связано с выносом осадочных пород после обильных осадков. Угрозы для экологии или здоровья людей, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что ядовитая медуза вида португальский кораблик напала на 10-летнего российского мальчика на Мальдивах. По информации источников и очевидцев, ребенок отдыхал на островах вместе с мамой, когда во время купания был ужален морской обитательницей. Мать школьника довольно быстро сориентировалась, вывела сына из воды и нашла цитрус, чтобы обработать место укуса. В результате единственным последствием для ребенка оказался заметный ожог на спине. Сейчас мальчику обрабатывают рану специальными мазями.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
