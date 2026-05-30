Французский ПСЖ с Сафоновым в составе снова стал победителем ЛЧ

Французский ПСЖ с Сафоновым в составе снова стал победителем ЛЧ Французский ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл «Арсенал» и стал победителем ЛЧ

Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались французы.

«Арсенал» открыл счет уже на 6-й минуте: отличился Кай Хаверц. На 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, заработанный Хвичей Кварацхелией, и сравнял счет. Больше голов команды не забили.

В послематчевой серии пенальти победу одержал ПСЖ. Парижский клуб второй год подряд становится победителем самого престижного европейского турнира. Встреча проходила в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Ранее сообщалось, что Сафонов получил удар по голове в финале Лиги чемпионов. На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч.

До этого российский экс-футболист Александр Кержаков обращал внимание, что шансы «Пари Сен-Жермен» и «Арсенала» равны. Он еще до начала встречи предположил, что она завершится в серии послематчевых пенальти.