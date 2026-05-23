Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия Сафонов и Забарный проигнорировали друг друга на тренировке ПСЖ

Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный не пожали друг другу руки во время приветственной церемонии на тренировке, сообщает издание Footmercato. Эпизод произошел в субботу на клубной базе в Пуасси перед началом внутренней двусторонней игры французской команды, футболисты просто «обошли друг друга холодным взглядом».

Тренировочная встреча проводилась в рамках активной подготовки парижан к важнейшему финалу Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». 27-летний российский голкипер перешел в ПСЖ летом 2024 года из футбольного клуба «Краснодар» и подписал долгосрочный контракт. В текущем игровом сезоне Сафонов уже успел провести 26 ответственных встреч во всех турнирах, завоевав прочное место в составе.

Ранее Сафонов в составе «Пари Сен-Жермен» завоевал свой второй чемпионский титул во Франции. Парижане на выезде обыграли «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно обеспечили себе золотые медали. Россиянин отыграл матч «на ноль», оставив ворота ПСЖ неприкосновенными.