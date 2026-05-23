В Троицке вспыхнули дом и баня

Дом и баня загорелись в Троицке, передает Telegram-канал «112». В публикации говорится, что огонь перекинулся на соседний участок.

Пожар произошел в СНТ «Лесное». На месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По оперативным данным, из здания были эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. В тушении участвовали 30 пожарных и девять единиц техники.

До этого Северо-Восточную хорду пришлось перекрыть в обе стороны в районе Окружного проезда на востоке Москвы. Под эстакадой загорелся ангар с красками. Информация о пострадавших не поступала.

Тем временем пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Возгорание распространилось по кровле одного из административных зданий комплекса. Очевидцы уточнили, что очаг удалось локализовать в складском помещении.