Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово Спасатели тушат пожар на складе на территории комплекса «Кремль в Измайлово»

На территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» вспыхнул пожар в вечернее время 12 мая, сообщил источник РЕН ТВ. По его информации, огонь распространился на кровле одного из административных зданий.

Очевидцы уточнили, что возгорание локализовано в складском помещении. Общая площадь, охваченная пламенем, достигла 200 квадратных метров. На месте ЧП дежурят оперативные группы спасателей и пожарных расчетов.

По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания и точный размер материального ущерба пока не установлены. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. Дополнительная информация появится позднее.

