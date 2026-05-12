12 мая 2026 в 13:46

Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО

Трое рыбаков заживо сгорели в ХМАО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Кондинском районе ХМАО трое рыбаков заживо сгорели в автомобиле, передает пресс-служба регионального СК. По предварительной информации, они пытались обогреть салон с помощью газовой горелки и устроили пожар. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

При тушении лесного пожара, произошедшего в пяти км от поселка Ягодный Кондинского района, у реки обнаружен сгоревший автомобиль, из которого спасателями извлечены тела трех жителей Урая и Кондинского района, — сказано в сообщении.

Точную причину гибели установят судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС.

Ранее сообщалось, что мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров. В ведомстве уточнили, что причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. По данным прокуратуры Свердловской области, женщине было 35 лет, а детям по 16, 11, 9 и 8 лет. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете. Инициирована проверка.

