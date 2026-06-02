Школьница ударила 12-летнюю сверстницу ножом в спину во время прогулки В Свердловской области 13-летняя девочка воткнула нож в спину школьнице

В Полевском Свердловской области 12-летняя девочка попала в больницу с ножевым ранением в спину, сообщила пресс-служба городского отделения МВД. Инцидент произошел во время прогулки, когда между детьми вспыхнул конфликт.

По данным ведомства, в полицию обратились врачи, диагностировавшие у пострадавшей проникающую колото-резаную рану грудной клетки с повреждением левого легкого. Школьница рассказала, что гуляла с подругами, к ним подошли незнакомые девочки и после ссоры одна из них ударила ее ножом в спину.

Личность нападавшей установили — ею оказалась 13-летняя школьница, которая носила с собой перочинный нож якобы для самообороны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подростка поставили на профилактический учет в ПДН. Пострадавшая прооперирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков. Как уточнили в полиции, один из участников конфликта угрожал мужчине ножом, после чего тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.