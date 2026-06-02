02 июня 2026 в 16:12

Путин поручил внести изменения в подготовку учителей начальной школы

Путин: при подготовке учителей нужно увеличить часы на русский язык и литературу

Фото: kremlin.ru
Количество часов изучения русского языка и литературы при подготовке педагогов начальной школы должно быть увеличено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это напрямую касается повышения качества подготовки учителей.

Это касается повышения качества подготовки педагогов начальной школы. Количество часов, которое отводится им на изучение русского языка и литературы, методик преподавания, следует, безусловно, увеличить, — отметил глава государства.

Путин также поручил Минпросвещения и Росмолодежи организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Глава государства выразил уверенность, что такие смены вызовут большой интерес у детей, родителей и педагогов.

Ранее президент России заявил, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Он направил официальное обращение гостям I Петербургского международного филологического форума.

