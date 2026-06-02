Осужденный экс-сенатор стал шить спецовки в «Черном дельфине»

Экс-сенатор Арашуков начал шить спецодежду в исправительной колонии Соль-Илецка

Рауф Арашуков
Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в ИК-6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области, вышел на работу в швейный цех, где производят спецодежду, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников. По его словам, заключенный просил другую работу, но ему ее не предоставили.

Арашуков вышел на работу в швейный цех, он просил другого типа работу, но ему дали такое. Сейчас он шьет спецодежду. Ему выдали какие-то книжки для самообучения, сейчас он пытается это сделать, — рассказал Трубников.

По его словам, Арашуков стал работать швеей около недели назад, «но дело в том, что он не умеет шить». Защитник добавил, что не знает, какой оклад положен экс-сенатору на производстве.

Бывший сенатор был приговорен к высшей мере наказания за организацию заказных убийств, включая ликвидацию активиста «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его также признали виновным в создании организованного преступного сообщества.

Ранее стало известно, что Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

