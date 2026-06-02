В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»

В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, предлагал взятку сотрудникам исправительного учреждения за получение особых привилегий. Чего он добивается на самом деле, в каких условиях содержится, сможет ли отправиться на СВО, выпустят ли его по УДО — в материале NEWS.ru.

Как Арашуков оказался в «Черном дельфине»

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время закрытого заседания Совета Федерации и арестовали в тот же день. Под стражу также взяли его отца Рауля — экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению на основании решения присяжных заседателей.

Рауфа и Рауля признали виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

Ранее стало известно, что Рауф Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

И на допросе, и в суде бывший чиновник говорил, что не испытывает проблем с финансами. Находясь в СИЗО в 2019 году, бывший сенатор жаловался на то, что во время священного месяца Рамадан заключенные не могут получить халяльные продукты и рыбу.

В 2024 году экс-сенатор потребовал перевести его в колонию в Мордовии. Его адвокат Эльмар Ализаде сообщил, что подзащитный якобы подвергался пыткам и становился жертвой провокаций в оренбургской ИК-6.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала корреспонденту NEWS.ru, что Арашуков через своего адвоката обращался к ней по поводу условий своего содержания.

«ГУФСИН по Оренбургской области посчитало, что это (заявления о пытках. — NEWS.ru) не соответствует действительности. По данным адвоката, к Арашукову якобы несколько раз приходили с просьбами и требованиями написать, что никаких претензий он не имеет, никаких пыток по отношению к нему не было и что он просит сообщить об этом общественности. Но он, говорит адвокат, этого подписывать не стал», — сообщила правозащитница.

В марте 2026 года Рауф Арашуков подал несколько исков в суд в отношении ФСИН и колонии «Черный дельфин», потому что якобы не получил на обед холодную закуску и два куриных яйца и ему несколько раз поздно выдали обед, а также ужин.

Истец также заявил, что ТВ-каналы включаются в хаотичном порядке. Еще в одном иске Арашуков просил разрешить ему совершать телефонные звонки ежедневно, а не раз в неделю.

Во всех исках осужденный требовал от колонии устранить «нарушения» и взыскать в его пользу сумму уплаченной пошлины. Соль-Илецкий районный суд рассмотрел обращения и отказал в их удовлетворении.

Рауф Арашуков в исправительной колонии «Черный дельфин» Фото: РИА Новости

Какую взятку предлагал экс-сенатор Рауф Арашуков сотрудникам колонии «Черный дельфин»

Согласно материалам суда, Рауф Арашуков изначально предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку в $5 млн (более 355 млн рублей) за получение привилегий. Согласно документу, в рамках оперативно-разыскных мероприятий начальник оперативного отдела учреждения встречался с осужденным около пяти раз.

Кроме того, экс-сенатор предлагал взятку в размере 5 млн рублей для передачи начальнику УФСИН по Оренбургской области, а самому оперативнику — 1 млн. Взамен Арашуков рассчитывал на привилегированные условия отбывания наказания: неограниченные звонки, свидания, посылки, возможность выбирать соседа по камере и место работы.

Бывший сенатор пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник, размещенный посредником в лесополосе недалеко от «Черного дельфина».

«Действуя в качестве посредника в даче взятки должностным лицам УФСИН России <...> за совершение заведомо незаконных действий по поручению и в интересах Арашукова Р. Р., разместил тайник с денежными средствами в размере 2 млн рублей на участке местности возле зоны отдыха „Дубки“», — отмечается в материалах дела.

Что представляет собой колония «Черный дельфин»

Исправительная колония для пожизненно осужденных № 6 находится в городе Соль-Илецке рядом с озером Развал. В «Черном дельфине» в строжайших условиях содержатся серийные убийцы, людоеды, основатели ОПГ, а также участники громких терактов. Их общее количество составляет чуть меньше 700 человек.

Осужденные находятся в строгой изоляции. Им запрещено разговаривать, проводятся ежедневные строгие проверки. Вне камер они передвигаются в позе дельфинчика (голова находится между коленей, руки — в наручниках за спиной и подняты вверх) и с повязкой на голове.

В частности, среди заключенных колонии — новочебоксарский людоед Владимир Николаев (убил двух человек, останки одного из них продал знакомому под видом мяса сайгака), Иса Зайнудинов (в 1999 году был одним из исполнителей подрыва дома в Буйнакске, в результате которого погибли 64 человека), а также Олег Костарев (в 2006-м подорвал самодельную бомбу на Черкизовском рынке, погибли 14 человек).

Рауф Арашуков в исправительной колонии «Черный дельфин» Фото: РИА Новости

В каких условиях содержится Арашуков в «Черном дельфине»

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, размещаются в двухместных камерах. Если есть угроза жизни, то они содержатся в «одиночке». Осужденные имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа. При хорошем поведении время прогулки может быть увеличено на 30 минут.

Условия содержания в «Черном дельфине» одинаковы для всех, рассказала Меркачева. Она отметила, что в колонии нет камер с облегченными требованиями.

«Во время ремонта администрация придерживалась принципа, что все камеры должны быть одинаковыми. Разговоры о том, что там есть некая ВИП-камера, — это ерунда! При таком порядке не может быть суперусловий», — сказала правозащитница NEWS.ru.

Режим содержания может зависеть от поведения конкретного осужденного. Если у заключенного есть склонность к побегу, то его могут поместить в одиночную камеру или лишить определенных привилегий.

«Вероятно, они и являются предметом обращения Арашукова. Никаких крабов, икры и прочих деликатесов в такой колонии не может быть», — заключила собеседница.

Когда экс-сенатор Арашуков получит право на условно-досрочное освобождение

Экс-сенатор будет претендовать на уменьшение тюремного срока и облегчение условий содержания через 10 лет после начала его отбывания, если не будет нарушать режим, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, заключенный может получить право на условно-досрочное освобождение через 25 лет после начала отбытия наказания.

«Пока ни одно ходатайство „пожизненников“ не было удовлетворено. Все, кто приговорен к пожизненному сроку, так и сидят и умирают», — заметил Соловьев.

Оглашение приговора экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Может ли бывший сенатор Арашуков отправиться на СВО

Арашуков неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Он писал обращения президенту РФ Владимиру Путину.

«Закономерно, что ему отказали. Тех, кто находится на пожизненном, как правило, не берут на СВО. К тому же намерение осужденного отправиться в зону спецоперации еще не означает, что будет соответствующее подразделение вооруженных сил, готовое взять его по присвоенной военно-учетной специальности», — отметил Соловьев.

Кроме того, учитываются позиция прокуратуры и поведение заключенного в местах лишения свободы, подчеркнул юрист. Бывший сенатор получил наказание за другие преступления и ему добавили срок, напомнил он.

«Учитывая разветвленные коррупционные связи Арашукова на воле, таким людям не место на СВО. Он не искупит то, что совершил», — высказал мнение собеседник.

Читайте также:

Собрался жениться, просит денег: маньяк Пичушкин зажигает в «Полярной сове»

«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани

Пропустила тела через мясорубку: новые детали расправы над экс-мэром Самары