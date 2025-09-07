«Писал Путину». Осужденный экс-сенатор Арашуков хочет на СВО: отпустят ли?

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков хочет уйти на СВО, сообщил его адвокат Эльмар Ализаде. Что об этом известно, отпустят ли Арашукова, о чем он писал президенту России Владимиру Путину?

Отпустят ли Арашукова на СВО, письмо Путину

Адвокат Арашукова рассказал, что экс-парламентарий, осужденный на пожизненное заключение за создание преступной группы и организацию убийств, неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы участвовать в специальной военной операции.

«Он подал первое заявление, еще когда сидел в „Лефортово“. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину», — заявил Ализаде.

По его словам, попытки осужденного так и не увенчались успехом. Ализаде добавил, что заключенным на пожизненное «обычно отказывают» в заключении контракта.

«Лазейка не прошла, придется сидеть», — комментируют ситуацию пользователи Сети.

Кто еще из осужденных чиновников просился на СВО

В конце августа 2025 года стало известно, что экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок по делу о взятке, попросил отправить его на СВО. При этом не уточняется, когда именно он подал ходатайство.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток Фото: Кирилл Ясько/РИА Новости

В феврале 2018-го Хорошавина приговорили к 13 годам колонии строгого режима, назначили штраф 500 млн рублей по делу о получении взяток и отмывании денег и лишили госнаград. В 2022-м его срок увеличили на два года: следствие выяснило, что в 2014 году группа чиновников, которую возглавлял Хорошавин, организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от граждан, желавших участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска.

До этого с аналогичным ходатайством обращался экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении взятки. Он заявил, что изначально хотел попасть на спецоперацию, но «мешала трудовая деятельность». Воронова арестовали по делу о взятке в начале июля 2024 года.

Хотел отбыть в зону проведения СВО и бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках и покушении на мошенничество. В августе 2024-го он попросил главу Следкома Александра Бастрыкина оказать ему содействие в этом вопросе. В обращении экс-чиновник написал, что служил в армии, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с начала спецоперации не раз был в Донбассе.

В октябре 2024 года стало известно, что экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, заключил контракт с Минобороны и вскоре отправится на СВО. Он убыл в зону проведения специальной военной операции в конце декабря 2024-го.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев (слева), обвиняемый во взяточничестве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Что известно о деле Арашукова

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Бастрыкин. В тот же день бывшего сенатора арестовали. На следующий день правоохранители заключили под стражу его отца — экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

Фигурантов обвинили в создании организованного преступного сообщества по статье 210 УК РФ. Следствие пришло к выводу, что преступное сообщество действовало не менее 17 лет, в него входили члены клана Арашуковых и руководители организаций «Газпрома» на юге России.

Следователи считают, что Рауф Арашуков по указанию отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова. Также было предъявлено обвинение в хищении у «Газпрома» 4,4 млрд рублей.

Рауф Арашуков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В конце декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. В январе 2023-го адвокат Рауфа и Рауля Арашуковых подал жалобу на приговор по делу об убийстве. В октябре 2024-го стало известно о возбуждении уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере в отношении Рауфа Арашукова. Тогда же ему было предъявлено обвинение.

