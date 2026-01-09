Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 20:15

Сразу два украинских министра подали в отставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали отставку, сообщает «Страна.ua». Документы уже направили в Верховную раду.

По данным источников, в рамках планируемых перестановок Шмыгаль должен перейти на должность главы Министерства энергетики. Федоров в свою очередь готовится занять пост министра обороны.

Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об уходе со своего поста. Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару, который до этого занимал должность начальника Центра специальных операций «А». Сам Малюк при этом остается в системе ведомства.

Между тем источники в Киеве сообщили, что Зеленский поручил подготовить перечень кандидатов на должность главы Службы внешней разведки, которую планируют сделать аналогом израильского МОССАДа. По их данным, на этот пост предлагают дипломата Дмитрия Кулебу, военного Андрея Билецкого и разведчика Василия Малюка. Власти рассматривают несколько моделей работы СВР, поэтому список включает представителей разных сфер.

отставки
Украина
Верховная рада
Денис Шмыгаль
