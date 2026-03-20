20 марта 2026 в 11:28

«Сценарий судного дня»: аналитик предсказал газовую катастрофу

Times: удары по энергобъектам на Ближнем Востоке создали риск судного дня

Продолжающиеся удары по объектам энергетики на Ближнем Востоке создали угрозу «сценария судного дня» для глобальных рынков, сообщает британская газета The Times. По мнению аналитика, перебои с поставками топлива могут продлиться месяцы или даже годы после окончания войны.

Мы сейчас на пути к сценарию газового судного дня. Перебои с поставками СПГ могут длиться месяцы или даже годы после окончания войны. В зависимости от того, сколько времени займет восстановление повреждений, — говорится в публикации.

Участники отрасли выражают опасения, что обострение ситуации способно вызвать продолжительные сбои в экспорте энергоресурсов из района Персидского залива. Так называемый сценарий «судного дня», описанный в статье, предполагает не только резкий скачок цен, но и вероятность долговременных нарушений мировых логистических маршрутов транспортировки нефти и природного газа, что рискует усилить инфляционные процессы в ведущих странах и затормозить экономический рост.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз банка HSBC о росте цен на газ в Европе на 40% является разрушительным для промышленности и домохозяйств региона. Спецпредставитель президента РФ отметил, что текущие ожидания рынка все еще слишком оптимистичны и не учитывают реальный масштаб энергетических трудностей.

