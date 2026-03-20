«Сценарий судного дня»: аналитик предсказал газовую катастрофу

Продолжающиеся удары по объектам энергетики на Ближнем Востоке создали угрозу «сценария судного дня» для глобальных рынков, сообщает британская газета The Times. По мнению аналитика, перебои с поставками топлива могут продлиться месяцы или даже годы после окончания войны.

Мы сейчас на пути к сценарию газового судного дня. Перебои с поставками СПГ могут длиться месяцы или даже годы после окончания войны. В зависимости от того, сколько времени займет восстановление повреждений, — говорится в публикации.

Участники отрасли выражают опасения, что обострение ситуации способно вызвать продолжительные сбои в экспорте энергоресурсов из района Персидского залива. Так называемый сценарий «судного дня», описанный в статье, предполагает не только резкий скачок цен, но и вероятность долговременных нарушений мировых логистических маршрутов транспортировки нефти и природного газа, что рискует усилить инфляционные процессы в ведущих странах и затормозить экономический рост.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз банка HSBC о росте цен на газ в Европе на 40% является разрушительным для промышленности и домохозяйств региона. Спецпредставитель президента РФ отметил, что текущие ожидания рынка все еще слишком оптимистичны и не учитывают реальный масштаб энергетических трудностей.